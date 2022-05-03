國道4號台中環線為豐原地區重大交通工程，豐潭段豐勢交流道正在施工中，高公局第二新建工程處表示，5月份上半月將於日間離峰時段封閉國豐路 3 段東或西行，以及豐原區豐勢路 2 段封閉雙向各1車道等交維作業，呼籲用路人多加留意。

第二新建工程處指出，因應豐勢交流道施工需要，5月份上半月將實施交通管制，國豐路3段東行車道於3、4、12、13日每天上午9至下午4時封閉；國豐路3段西行車道於5日上午9至下午4時封閉。豐原區豐勢路2段（省道台 3 線）166K＋680至167K＋200間，3至15日（5日除外）每天上午9至下午4時，進行雙向各 1車道封閉施工作業。

交通維持管制期間，用路人可行駛替代道路，(一)東行(國4往東勢)：后豐交流道→國豐路2段→豐科路→豐原大道6段→豐勢路2段。(二) 西行(東勢往國4)：豐勢路2段→豐原大道6段→豐科路→國豐路2段→后豐交流道。(三) 地區性車輛請儘量避開施工區域，利用其他道路進行改道。

豐原警分局長劉安杰表示，國道4號工程為豐原地區重大交通工程，豐勢交流道西入匝道已開放通車，國豐路西行內側2車道通往高速公路禁行機車，請用路人行經該路段減速慢行並依相關標誌標線行駛，避免誤闖國道及工區；遇封閉時段路段請配合路口義交指揮，改以替代道路行駛，遵守相關交通規定，以確保行車安全順暢。