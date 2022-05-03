國1北向岡山段貨車與小客車追撞 紫爆回堵8公里 09:502022/05/03 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國1北向岡山段貨車自與小客車追撞，紫爆回堵8公里。(翻攝自國道即時路況) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號北上高雄岡山路段，今(3日)上午9時21分許在350.7K處發生一輛貨車及自小客車追撞事故，事故車輛目前占用中間及外側車道，由於正值上班尖峰時刻，導致後方車流目前回堵約10公里，目前警方已經到場處理，高速公路局呼籲駕駛朋友提前避開壅塞路段改道行駛，整條路段「紫爆」，警方已加速排除。 9旬翁電動車沒電卡路中 大雅警助返家 國3北上和美段4車撞成一團 時速紫爆一度回堵 #貨車 #小客車追撞 #紫爆 #回堵 #警方 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 土城車禍3重傷 無照少年遭紅牌重機撞飛三公尺 一度沒呼吸心跳 06:242022/05/01 社會 桃園男墜大漢橋當場慘死 路人目睹全程嚇壞急報警 18:272022/05/01 社會 台鐵5／1停駛 中警加強交通疏導 12:212022/04/29 社會 中尉下藥欲性侵女同袍 寢室搜出安毒 04:102022/04/29 社會新聞 中大獎不出金 詐騙集團擁名車、住豪宅爽過奢華生活 15:522022/05/02 社會 國道3號和美段4車連環撞 車流回堵駕駛塞到抓狂 11:102022/04/27 社會 天母貨車轉彎剎車失控 沿街「保齡球式」撞翻35輛機車 12:112022/04/30 社會 南橫開放首日塞爆 新管制措施出爐 達1標準將禁入 10:142022/05/02 生活 詐騙車手趴趴走領贓款 太平警方埋伏逮人 18:062022/04/29 社會 慣竊夥同父親心生歹念 偷同業商品整車開走 20:052022/05/02 社會 警破獲16年老牌半套店淫窟 驚見男客爽做「0.3」連結 13:292022/04/28 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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