國道1號北上高雄岡山路段，今(3日)上午9時21分許在350.7K處發生一輛貨車及自小客車追撞事故，事故車輛目前占用中間及外側車道，由於正值上班尖峰時刻，導致後方車流目前回堵約10公里，目前警方已經到場處理，高速公路局呼籲駕駛朋友提前避開壅塞路段改道行駛，整條路段「紫爆」，警方已加速排除。