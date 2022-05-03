甘肅省蘭州市皋蘭縣忠和鎮蘭州野生動物園2日16時45分發生一起觀光遊覽車側翻事故。2人不治死亡，4人出院，11名傷住院治療。縣府已成立事故調查組，對事故進行全面調查，善後工作正在進行。

事發後，蘭州野生動物園管理有限公司發布公告，蘭州野生動物園3日起全面組織對園區安全工作隱患大排查，網約購票暫時停止。園區為遊客開通票務綠色通道，已購票遊客可從多管道申請退票或延期遊覽。

大陸央視新聞3日報導， 5月2日下午4時45分，蘭州野生動物園一觀光車失控側翻，部分人員墜落至排洪道。事發後，當地應急管理、消防救援以及動物園所在地均派出人員組織救援。受傷遊客分送至蘭州大學第二、第一人民醫院接受救治，事故原因正在調查中。

現場目擊者稱，事故現場溝有五六米深，因為正值離園高峰期，所以大多觀光車乘客都坐滿了。事故發生後，動物園內救援人員到場施救。

「蘭州野生動物園」公眾號顯示，蘭州野生動物園專案占地5358畝，總建築面積為80萬平方米。項目估算投資19.12億元（人民幣，下同）。規畫動物種類213種、2500餘頭（只）。前身為蘭州動物園。

蘭州野生動物園於2021年9月26日試開園，今年4月30日起，園區調整門票，執行票價由2021年試開園的68元／張調整為88元／張。

《蘭州晚報》5月1日報導，五一假期第一天（4月30日）蘭州野生動物園遊園人數上升，遊園高峰期，蘭州野生動物園聯合天地應急救援隊疏導園區道路交通，確保遊園秩序。當日，園區歡樂演藝、動物才藝、鸚鵡劇場等表演吸引了眾多遊客。