首款唾液快篩在4月29日審核過關，不過衛福部政務次長薛瑞元卻被抓包4月27日時才說沒有廠商申請，事後指揮中心指揮官陳時中稱是薛瑞元沒有掌握到相關申請案件。不過國民黨文傳會副主委兼發言人黃子哲卻抓包，陳時中自己也曾在4月22日的記者會上說「沒有收到這種口水快篩（唾液快篩），這樣的一個試劑的申請」，讓黃子哲質疑「連陳時中也說謊？」

黃子哲在臉書表示，薛瑞元4月27日才說沒有廠商申請，結果2天後福又達公司申請的「福吉美」唾液快篩試劑就被核准，隨後食藥署證實相關申請是在4月15日就開始，陳時中為此還幫腔說薛瑞元只是沒有掌控進度，不過黃子哲卻發現不對勁之處，說「一個原本應單純的唾液快篩試劑申請案，竟然宛如羅生門般的離奇！」

黃子哲指出，4月22日的指揮中心記者會上，有媒體詢問民眾在社群媒體上發起團購日本家用唾液快篩試劑的內容，想知道相關行為是否違法；陳時中則回應說，「我們在這，沒有收到有這種口水快篩這樣的一個試劑的申請」，讓黃子哲痛斥「陳時中豈不是說謊得更早？還是連身為指揮官也搞不清楚狀況？」

黃子哲表示，各界關心唾液快篩開放早有一段時間，若如此重要的防疫器材申請進度，成為薛瑞元口中「很小的業務」，或連陳時中都毫不知情，實在讓人難以相信，更難以想像。

黃子哲說，雖然此事的業管單位是食藥署，但「難到開會時都不需要報告讓指揮官知道？還是根本就是上下交相賊，一起隱瞞並說謊！」