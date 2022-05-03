消息面：

1.美國政府宣布將撥款逾30億美元提升電動車電池的在地生產，以促進國內電動車產業發展。這項支出計畫是美國國會去年通過、總規模達1兆美元基建法案的其中一環。

2.外媒報導，在俄羅斯最大的能源客戶德國周一做出重大轉變，宣布該國將支持歐盟「立即」禁運俄國石油後，歐盟正準備對俄國石油祭出制裁，未來幾天內莫斯科當局恐將失去這個重大的收入來源。德國政府日前已鬆口不再反對禁止俄國石油進口，歐盟能源部長在周一（5月2日）召開緊急會議，希望各會員國達成共識，在今年底前禁運俄國石油。媒體報導，本周歐盟可能就俄羅斯入侵烏克蘭祭出第六個制裁方案，其中可能包括禁止採購俄國石油。

3.美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）周一表示，將考慮所有能應對通膨升高的工具，包括調降對中國實施的進口關稅，但她也表示任何政策轉變都必須牢記中期目標，包括建立一個更具韌性、更持久的全球經濟以造服勞工與消費者，並強調關稅並非優先考量。

4.美國10年期指標公債殖利率上漲約11個基點，報2.994%，盤中一度站上3.01%，從去年底的近1.5%大幅揚升，並創下2018年底以來的新高水準。美國30年期公債殖利躍升逾9個基點，報3.044%。

5.美國供應管理協會（ISM）公布，4月製造業指數為55.4，遠不及經濟學家預期的57.6，並較3月的57.1大幅放緩，創下18個月來新低。

6.S&P Globa美國4月製造業採購經理人指數（PMI）終值為59.2，略低於初值和市場預期的59.7。

7.美國3月建築支出增長0.1%，不及經濟學家預期的成長0.7%。

8.周一紐約期油收漲48美分或0.46，為每桶105.17美元，盤中一度跌逾4%，最低跌至每桶100.28美元。倫敦布蘭特期油收漲64美分或0.61%，為每桶107.58美元，盤中一度重挫5.71%，報103.1美元。中國和美國最新公布的製造業數據意外疲弱，使原油需求前景蒙上陰影，但歐盟可能禁止俄羅斯石油進口，給油價帶來支撐。

9.儘管製造業數據欠佳，但市場仍然預期聯準會將在本周會議升息50個基點（2碼），周一紐約尾盤美元指數報103.72，仍守在20年高點（103.93）附近。歐元報1.0493美元，仍接近上周四觸及的5年低點。日圓報130.14兌一美元，仍接近上周四觸及的20年低點。

10.周一紐約6月期金收跌48.1美元或2.52%，報每盎司1863.6美元。現貨金跌33.91美元或1.79%，為每盎司1,863.02美元，盤中一度跌逾2%。分析師表示，聯準會料將大舉升息、美元持續強勢以及美國10年期債息漲破3%大關，皆不利於金價走勢。