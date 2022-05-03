5月5日將迎來二十四節氣中的立夏，代表夏季即將到來，古人把立夏當成氣溫即將明顯升高的氣候分水嶺，酷暑即將來臨、雷雨增多，農作物進入旺盛生長季，民俗專家小孟老師分享立夏的習俗與禁忌，提醒大家要注意。

【立夏習俗】

1.立夏吃蛋：俗話說「立夏吃了蛋，熱天不疰夏」立夏這天起天氣漸漸變熱，小孩的食慾容易減退，被稱之為「疰夏」，後來女媧娘娘指點百姓，吃煮熟的蛋可以解「疰夏」，因此就有在立夏吃蛋的習俗。

2.立夏吃一些涼性與溫性食物：立夏易燥熱，所以習俗在這天會吃一些可以降火氣的時霧，像是水果可以吃蘋果、檸檬、櫻桃、葡萄；蔬菜可以吃苦瓜、小黃瓜，也可以多喝綠豆湯、青草茶。不過這天不宜吃過飽，要給胃多留下一些空間。

【立夏禁忌】

1.不可以坐門檻：民間相傳立夏是門神的生日，因此不要坐在門檻上，以免擋住門神出入，據說擋住門神前途容易暗黑。

2.不可以在正門口穿鞋：這天是門神的生日，在正門口穿鞋容易惹怒門神，因此建議在門口旁穿鞋避開門神比較好。

3.忌吃過補氣食材：立夏不宜吃太補，若吃太補氣容易導致上火、喉嚨乾癢、胸悶、氣血循環變差，因此立夏要多吃退火食材。

4.忌躁動與衝動：立夏不可以躁動，因為夏天炎熱容易與人有所結怨，因此不宜講話太直，也不可以衝動投資以免投資失利。