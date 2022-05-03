直播主連千毅。（中時資料照／蔡雯如攝）

YouTuber「勾起你心中的惡」（簡稱勾惡），因踢爆直播主連千毅涉嫌以NFT詐騙，雙方空中交火鬧得沸沸揚揚，隨著上月30日在連千毅開直播致歉後，事情暫告一段落。外傳是傳奇人物「北盜」黑金城居中調停，對此，黑金城在臉書上發聲回應，親曝與勾惡的關係，但媒體報導後，出現不少對黑金城冷嘲熱諷的評論，對此黑金城也憤怒回應，你們憑什麼臧否我？老子瞧不起你們。

針對網友與各界的質疑聲，黑金城1日曾回應，不把該些嘲諷放進眼裡。（翻攝自臉書）

據了解，黑金城今年66歲，自小混跡黑道，曾當上竹聯幫文武堂堂主，其偷竊技巧相當高超，開遍任何形式的保險櫃，因犯下國內多起重大竊盜案，而有「北盜」之稱，經入獄服刑20餘年後，現已金盆洗手退隱江湖。

道上盛傳此案是因黑金城出手調停，黑金城2日在個人臉書解釋，他欣賞勾惡在網路頻道揭發反映社會議題，沒有曲意迴護與粉飾太平，雖論述引發爭執，但討論都能往理性的方向走，他認為一個30歲不到的人能與團隊一同拚出這成果，十分不容易。

黑金城說，他自從去年參與過勾惡Youtube影片拍攝後，很少私下互動，與另位友人言談中才獲悉這衝突，他便私下撥電話給勾惡了解情況後，最終主動約朋友見面，防止事態惡化；他解釋，自己在這件事僅「有關係沒能力」，後來事情的發展是因雙方淵源情誼所致，連千毅的尊重更成關鍵。

至於外傳黑金城為勾惡的金主，黑金城則澄清，他與勾惡並無大哥小弟的關係，他從不是勾惡的「金主」，他雖大半生做過不少用金錢「布施」他人的事情，但勾惡不在這份名單上；黑金城也表示，此次事件中，「勇於承擔，敢於任事」在這2人身上嶄露無遺，「就是給大家提供了一堂很好的課程，不是嗎？」