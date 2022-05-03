《玩命關頭》系列電影自2001年上映以來受到大批影迷的喜愛，即使主要演員保羅沃克（Paul Walker）在2013年因車禍離世，仍是許多影迷心目中的經典。而近期已開拍的倒數第二集《玩命關頭10》請來了台裔導演林詣彬（Justin Lin）現身指導，但沒想到電影才開拍7天，他卻突然在社群媒體上宣布退出，讓影迷相當震驚，近期外媒爆料，導演請辭的主要原因是馮迪索太難搞。

《玩命關頭》系列電影的官方IG，突然發出台裔導演林詣彬的聲明，表示自己在環球影業的支持下，做了非常艱難的決定，那就是辭去《玩命關頭10》的導演一職。接著他也十分感謝這10年來團隊的每位工作人員的付出與努力，讓他能夠擁有最棒的設備、最棒的演員、拍最棒的追逐畫面，就連他第一次見到主演馮迪索和保羅沃克的場景都還歷歷在目，因此他也感謝這些演員，讓他成為《玩命關頭》大家庭的其中一員。

外國媒體《紐約每日新聞》報導，有業界人士指出情況「我從未見過這樣的事情，林詣彬放棄了1千萬或2千萬美元（約5.9億台幣）導演酬勞」，同時主演馮迪索遭到爆料，在片場總是遲到，而且沒背台詞，身材還走樣，更有消息來源直接說「沒有人敢公開批評馮迪索，但（林詣彬離開）原因大家都心知肚明。」

事實上，林詣彬是《玩命關頭》系列電影的重要推手，自從他加入《玩命關頭 3：東京甩尾》後一連執導了4集，雖中間曾一度傳出因與馮迪索理念不合而離開，但最後還是被馮迪索說服，回鍋執導《玩命關頭9》，並預計擔任導演至最後一集，但沒想到《玩命關頭10》才剛開拍7天林詣彬就辭職，也沒公開離開原因，引起外界諸多猜測。而目前劇組已宣布暫停拍攝並積極尋找能接手的導演，但他們強調檔期不會因此受到影響，仍預計在2023年5月正式上映。