近來南韓有網友在論壇抱怨，鄰居是歌壇天王愛子，喜歡在家中養浣熊、貓、狗因此散發出惡臭，1年多以來數次勸告卻未獲改善，透過爆料期望能取得道歉，否則就要爆出姓名，事隔一日網友揪出該名「星二代」身分，即為曾在夯劇《惡之花》中，出演「李準基少年時期」的朴賢俊，其父還是歌壇天王朴康成。
朴賢俊(RUE)長相十分帥氣，受爸爸歌手影響，本以solo身分出道，2020年才轉演電視劇《惡之花》，五官比例神似男神李準基，在作品中演李準基青少年時期引起觀眾注意，近來被踢爆疑似不注重公共衛生，30日他接受韓媒《韓國經濟》採訪，並在IG截圖新聞畫面，自己確實努力做得不夠多，也再三強調爆料存在部分誤解。
朴賢俊因公經常在外奔波，有請打掃大嬸跟動物照護員，對著韓媒承認，第1次投訴是在去年7月，當時他才剛搬進來，收到要求去清除公共區域垃圾，不過他喊冤已第一時間內，告知打掃大嬸處理垃圾，對方也已回他知道了；隨後他堆在公共區域內的部分紙箱，並非全是垃圾，有些東西他還在整理。
第2次收到鄰居投訴，朴賢俊當時在外出差一星期，家裡只有打掃大嬸跟動物照護員在，廚餘是清潔人員疏失造成，不過他也負責任地說未善盡管理責任，他承認是自身犯錯，未來會更加留意此事；至於寵物在頂樓大便，他承認是自己做得不夠完善，也說明無法1人照顧好3隻寵物。
由於朴賢俊的爸爸是歌壇天王朴康成，諸多評論對爸爸展開人身攻擊，無端捲入爭議之中，他甘願接受外界針對他的評論，但其父親跟事件根本毫無關聯性，懇請大眾不要再提到爸爸了。
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