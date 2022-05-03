近來南韓有網友在論壇抱怨，鄰居是歌壇天王愛子，喜歡在家中養浣熊、貓、狗因此散發出惡臭，1年多以來數次勸告卻未獲改善，透過爆料期望能取得道歉，否則就要爆出姓名，事隔一日網友揪出該名「星二代」身分，即為曾在夯劇《惡之花》中，出演「李準基少年時期」的朴賢俊，其父還是歌壇天王朴康成。

朴賢俊(RUE)長相十分帥氣，受爸爸歌手影響，本以solo身分出道，2020年才轉演電視劇《惡之花》，五官比例神似男神李準基，在作品中演李準基青少年時期引起觀眾注意，近來被踢爆疑似不注重公共衛生，30日他接受韓媒《韓國經濟》採訪，並在IG截圖新聞畫面，自己確實努力做得不夠多，也再三強調爆料存在部分誤解。

這隻浣熊跟另2隻寵物被爆料造成鄰居困擾。(圖/hi_rue_ IG)

朴賢宇（右）出演《惡之花》扮男主角李準基(左)少年時期，外形神似獲得極大關注度。(圖/hi_rue_ IG)

朴賢俊因公經常在外奔波，有請打掃大嬸跟動物照護員，對著韓媒承認，第1次投訴是在去年7月，當時他才剛搬進來，收到要求去清除公共區域垃圾，不過他喊冤已第一時間內，告知打掃大嬸處理垃圾，對方也已回他知道了；隨後他堆在公共區域內的部分紙箱，並非全是垃圾，有些東西他還在整理。

朴賢宇曾出演《惡之花》一舉一動都受關注。(圖/hi_rue_ IG)

第2次收到鄰居投訴，朴賢俊當時在外出差一星期，家裡只有打掃大嬸跟動物照護員在，廚餘是清潔人員疏失造成，不過他也負責任地說未善盡管理責任，他承認是自身犯錯，未來會更加留意此事；至於寵物在頂樓大便，他承認是自己做得不夠完善，也說明無法1人照顧好3隻寵物。

朴賢宇爸爸是天王朴康成，無端捲入爭議讓身為兒子很心疼。(圖/hi_rue_ IG)

由於朴賢俊的爸爸是歌壇天王朴康成，諸多評論對爸爸展開人身攻擊，無端捲入爭議之中，他甘願接受外界針對他的評論，但其父親跟事件根本毫無關聯性，懇請大眾不要再提到爸爸了。