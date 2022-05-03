「婆媳之道」如何解讀，在過去傳統世代可能只有唯一解答，但如今時代進步，其實可以多元而巧妙的應對，擁有甜美臉蛋與高挑身材的女神主播高毓璘，外型不輸線上模特兒，已婚的她，近日分享與一名網友討論「孝順公婆」的話題，高毓璘直接跟對方爭論了起來，直呼對方的觀念是「2022聽到最好笑的笑話」，引發熱議。

主播高毓麟是標準的美人胚子，不僅五官精緻甜美，還有高挑身形與34D豐滿上圍，因此被封為「主播界洪曉蕾」，在學時就被公認是學校的校花，而高毓璘老早「死會」，2013年甜嫁補教名師朱祺，婚後育有1子，曾透露老公是她當年的解題老師，雙方認識超過10年，失聯多年才又重逢，雖然另一半不是浪漫的人，但處處為她著想，因此點頭嫁，如今過著幸福的家庭生活。

高毓璘表示公婆該由老公來孝順，被網友痛批觀念糟糕。(翻攝自主播 高毓璘臉書)

高毓璘經常透過社群分享生活與見解，昨天(5/2)她在臉書分享一則留言截圖，該網友大嘆：「大家都知道媽媽很偉大，可是很多媳婦都不孝順公婆，這是什麼道理呢？」，高毓璘看了忍不住回應：「媳婦又不是公婆生的…該孝順的是從婆婆肚子出來的那位兒子吧！」，結果對方聞言不爽，痛批她「觀念很糟糕」，說她糟蹋5千年傳統歷史，酸嗆：「怎麼會把孝順公婆推給兒子，這個妳也好意思說」。

對於這位網友的論調，高毓璘不以為然，懷疑對方是「反串」，表示自己快笑死，「自己的父母不孝順，還要推給別人家的女兒，好不好笑？」，她將這串對話分享給大家，並表示：「2022聽到最好笑的笑話，激起我的吵架魂」，也表示這個世界上沒有什麼是「應該的」，長輩與晚輩之間的關係，「互相尊重愛護才是善的循環」，網友們也對高毓璘的見解相當贊同，紛紛留言「將心比心，互相尊重很難嗎」、「不要用孝順兩字來綁架別人的女兒」、「自己的父母自己孝順，婆媳互相有好的互動，才談婆媳關係嘛」。