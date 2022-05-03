台股加權指數3日開在16,593.21點，權王台積電（2330）開在平盤538元，跌深的電子股包括IC設計、車用及元宇宙概念股，早盤紛紛上揚，電子股成交比重占大盤56％，但航運股則遭賣單調節，早盤指數呈現小跌，在盤下小幅震盪。

美股在聯準會開會前夕遭到超賣，美股收盤前最後一小時，湧現逢低買盤，四大指數終場全面翻揚收高，由科技類股領軍上漲。

道瓊工業平均指5月2日終場上漲0.26％（84.29點）、收33,061.50點。那斯達克指數上漲1.63％（201.38點）、收12,536.02點。費城半導體指數上漲3.51％（102.5點）、收3,022.24點。

第一金投顧指出，聯準會將舉行會議並公布結果，市場靜待結果，本周除了觀察聯準會動向，也須觀察中國五一連假後上海解封復工情況，上海已連2日本土COVID-19染疫數未破萬，疫情有趨緩跡象，若順利復工則有利電子股帶動反彈行情。

時序進入5月，上市櫃公司將陸續公布4月營收及第一季財報，基本面佳的公司有望受到市場青睞，目前仍有通膨、升息、疫情、戰爭等不確定性因素干擾，通膨可能導致市場需求端下滑、供應鏈庫存攀升，需關注庫存調整幅度，大陸上海、蘇州、昆山等城市封城，是否影響上市櫃公司4月營收表現，以及後續復工進度。