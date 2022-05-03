台灣已進入高齡社會，退化性關節炎日趨普遍，人工關節置換手術需求與日俱增，台中市一名72歲黃太太，3年來膝蓋愈來愈痛，雙腳開始萎縮沒力氣，影響正常生活，經大里仁愛醫院檢查有嚴重退化性膝關節炎，安排「微創功能性軸線人工膝關節置換手術」，採用「術後加速康復療程」，擺脫對拐杖依賴。

大里仁愛醫院醫師黃贊文表示，經檢查後，黃太太有嚴重的退化性膝關節炎，大里仁愛醫院關節置換團隊整合骨科、內科、復健科和麻醉科等專科醫師，針對她的糖尿病及高血壓等內科疾病提供完整的照護和安全舒適的麻醉。

此外，還有藥師給予多科藥物的諮詢和整合，安排社服單位給予家庭照護評估和協助，在傷口照護的部份則由護理師在住院期間指導病患及家屬正確的傷口照護觀念，減少傷口感染及癒合不良的併發症。

黃贊文指出，傳統手術方式除了傷口大，對關節周圍的肌肉和韌帶組織影響較大，隨著年紀愈大，身體機能老化和肌力不足等問題讓病患因活動不便容易導致併發症。

使用「微創功能性軸線膝關節置換手術」以及「微創正前開髖關節置換手術」等微創手術再配合「雞尾酒止痛療法」可大幅減少病患疼痛、出血量和輸血的需求。

黃贊文說，將近95％病患在手術當天可以下床走路，手術後根據病患的肌力不足和返家的需求，立即安排客製化的復健計畫以減少臥床及跌倒等併發症。

「人工關節手術後加速康復療程」除了良好的微創手術技術、止痛療法、復健計畫和傷口照護，在面對老化隨之而來的多重內科疾病等也提供完善的整合照護，建議受關節疼痛所苦的患者應與骨科醫師討論，找出個別適合的治療方式。