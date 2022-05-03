近日Google搜尋關鍵字再度成為討論焦點，有網友發現只要搜尋「askew」下一秒頁面竟然會整個歪掉，不僅如此，有網友也分享搜尋「do a barrel roll」、「Z or R twice」等字眼，畫面就會出現旋轉的特效。

網友在臉書分享，只要Google搜尋「askew」，頁面就會出現歪斜，許多人實測後紛紛留言，「真的耶！好好笑喔」、「太有趣了」、「一開始以為大家在騙人」、「真的欸，怎麼那麼可愛啦」、「整個出框歪掉。」

不僅如此，還有網友點出，只要輸入「do a barrel roll」，整個頁面就會旋轉一圈，另外輸入「Z or R twice」也會有旋轉特效，主要是致敬1997年任天堂遊戲Star Fox 64，遊戲中的太空兔子告訴主角Fox McCloud如果要做出滾桶效果，得按z或r兩次。

事實上，上述這些特效早已存在超過十年，2011年有外媒介紹此事，當Google也回應，這些特效是由旗下軟體工程師所設計的，最主要的目的是希望能娛樂用戶，並展示瀏覽器強大的處理功能