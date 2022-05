醫生警告,近日研究發現,有氣喘的兒童一旦感染COVID-19(2019冠狀病毒疾病),氣喘發作與接受治療的頻率恐增加。

研究人員針對近6.2萬名美國氣喘兒童進行研究,這些兒童在疫情頭一年接受病毒核酸檢測(PCR),其中有7700多人呈陽性反應。

研究人員在發表於「過敏及臨床免疫學期刊:實踐」(Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice)的報告中表示,與檢測結果呈陰性的兒童和自己的過往病史相比,確診兒童在染疫後的6個月內出現更多因氣喘就醫、住院、使用緊急吸入劑和類固醇治療的情形。

兒科醫療保健系統「加州橘郡兒童健康」(Children's Health Orange County)醫師克莉絲汀.周(Christine Chou)指出,驗出病毒陰性反應的兒童在接下來6個月的氣喘控制情況有所改善,意味他們較少因氣喘送急診、住院,接受相關治療的頻率也較低。

她表示,稍早研究結果顯示,在疫情初期氣喘控制情況獲得改善,或可歸功於居家令和戴口罩等公衛措施,這些措施讓兒童免於接觸氣喘誘因。

克莉絲汀.周補充說,儘管整體看來,氣喘兒童在疫情爆發頭一年將病情控制得不錯,新研究卻表明「COVID-19對兒童氣喘控制具有長期危害」。

不過,這還須進一步研究以證實結果,且尚未經同儕審查。(譯者:李佩珊/核稿:劉文瑜)1110503