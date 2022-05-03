醫生警告，近日研究發現，有氣喘的兒童一旦感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），氣喘發作與接受治療的頻率恐增加。

研究人員針對近6.2萬名美國氣喘兒童進行研究，這些兒童在疫情頭一年接受病毒核酸檢測（PCR），其中有7700多人呈陽性反應。

研究人員在發表於「過敏及臨床免疫學期刊：實踐」（Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice）的報告中表示，與檢測結果呈陰性的兒童和自己的過往病史相比，確診兒童在染疫後的6個月內出現更多因氣喘就醫、住院、使用緊急吸入劑和類固醇治療的情形。

兒科醫療保健系統「加州橘郡兒童健康」（Children's Health Orange County）醫師克莉絲汀．周（Christine Chou）指出，驗出病毒陰性反應的兒童在接下來6個月的氣喘控制情況有所改善，意味他們較少因氣喘送急診、住院，接受相關治療的頻率也較低。

她表示，稍早研究結果顯示，在疫情初期氣喘控制情況獲得改善，或可歸功於居家令和戴口罩等公衛措施，這些措施讓兒童免於接觸氣喘誘因。

克莉絲汀．周補充說，儘管整體看來，氣喘兒童在疫情爆發頭一年將病情控制得不錯，新研究卻表明「COVID-19對兒童氣喘控制具有長期危害」。

不過，這還須進一步研究以證實結果，且尚未經同儕審查。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1110503