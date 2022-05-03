台北市PCR量能緊繃，台北市長柯文哲4月29日才在記者會上指出，七大院區的PCR篩檢量能單日就是4000人無法再高，讓外界質疑北市量能太少，柯昨日也在記者會上痛批有人造謠，北市量能不只4000，還有八大醫學中心，可以達到3萬多，但北市華興里長陳峙穎指出，醫學中心要自費多少家庭能承受。

陳峙穎分析，公費篩檢的量能確實單日只有4200人，其他篩檢以醫學中心價格為例，要自費3500至5000元；以現在個案來看，都是家戶為單位，以一家四口來說，如果買不到快篩也約不社區篩檢站PCR，就要花費1.4至2萬的篩檢費用，多少家庭能夠承受。

陳峙穎痛批，市長花了些時間說是在闢謠北市一日PCR不只4000多量能，而是3萬多，但建議市長，與其一邊喊接下來會有許多確診黑數，一邊跟市民玩數字遊戲，不如認真評估增加免費社區篩檢站。

陳峙穎也指出，雖然實名制上路，但快篩仍然不是想買就買的到，沒辦法在還沒開賣前就去排隊的眾多上班族、雙薪家庭就困難重重。