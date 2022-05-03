經過改裝的 2,000磅（近910公斤）級 GBU-31/B 聯合直攻彈藥（JDAM）

美國空軍公開的影片顯示，在最近的一次實驗演示中，經過改裝的 2,000磅（近910公斤）級 GBU-31/B 聯合直攻彈藥（JDAM），將目標艦炸成兩半。

據《動力》（The Drive）網2日報導，這款炸彈是「快沉」（Quicksink）研發專案的一部份。據負責這項專案的美國空軍研究實驗室（AFRL）說，打擊的目標是艘「舊貨船」，但並未提供更多細節，先前空軍只說，它是和實物大小相同的水面艦。

從影片看來，這導引炸彈對特定目標所造成的影響，令人聯想起如美製Mk 48型線控魚雷等重型魚雷。自從美國空軍去年公開宣布「快沉」專案後，就不斷提起，希望新彈藥能發揮「魚雷式」的殺傷力。

就目前所知，「快沉」彈藥為GBU-31/B的改裝版，結合了彈尾由全球定位系統（GPS）補助的慣性導航系統（INS），還有彈頭的新尋標器。這全天候海上尋標彈除了至少有1個射頻/雷達尋標器外，很可能還有多模式設計，讓它能搜尋並在飛行最後階段鎖定目標。