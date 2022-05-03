本土個案昨新增17801例，前台大感染科醫師林氏璧表示，現階段自主防疫很重要，並教大家6個防疫原則，如確診後要從有症狀日抓前4天和往後抓5天，在傳染力最高的這幾天不要傳染給他人，在家進行一人一室隔離，另外他也建議，60歲以上長者盡量減少外出，可回到三級警戒的防疫強度，特別是沒有打疫苗的「躲好躲滿」，家中有幼兒或長者，同住家人都要打滿三劑疫苗。

林氏璧昨（2）日於個人臉書粉專呼籲民眾，不要再動不動跑去急診做PCR，不要為了買快篩而大排長龍，群聚反而會增加風險，有症狀再檢查比較有意義，而且現階段抓無症狀感染者也沒什麼太大意義了，不管政策怎麼變，自主防疫很重要，千萬別依賴他人一個口令一個動作，因為基層人員已經忙翻了，不要再增加他們的負擔。

林氏璧曝現階段6個自主防疫原則，第一，如果確診了，要從有症狀日往前抓4天、往後抓5天，因為這是最有傳染力、呼吸道病毒量最高的時間段。第二為往前抓4天，還有發病5日內，要通知曾接觸的親朋好友及同事，特別是有脫下口罩面對面的，要請對方特別注意自身健康。

林氏璧說，第三是往後抓5天，留在家中一人一室和家人分開，等候公衛人員通知，並注意自身健康，查看有無重症警示狀況，如喘或呼吸困難、持續胸悶、胸痛、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青、無發燒（體溫低於38℃）情形下心跳大於每分鐘100 次、無法進食或喝水或服藥、過去24小時無尿或尿量顯著減少，若有以上相關症狀，要馬上打119就醫。另外，也可使用血氧機監測血氧，若血氧濃度降至94%以下要小心，90%以下要緊急送醫。

林氏璧指出，第四點是絕大多數的人，特別是已打過疫苗者，不需要任何治療，可靠自身免疫力就能康復，隔離期間可用止痛、退燒及緩解症狀的藥物減輕不適，若經過2至3天精神上症狀沒有逐漸改善，可能要考慮就醫。

林氏璧說，第五是60歲以上的長者建議可以減少外出，可回到去年5月三級警戒的防疫強度，特別是沒有打疫苗的，「請躲好躲滿」，但他也希望長輩能夠考慮打疫苗，僅打一劑也是有一定的防重症效果。

最後一點，林氏璧說，家中有長輩和4至5歲以下的幼兒，同住家人都要打滿疫苗，雖然無法完全防感染，但感染後病毒量降得比較快，多少還是有幫助，提醒大家掌握以上原則。