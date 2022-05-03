來自俄羅斯西伯利亞的正妹Regina分享，她的家境不好，爸爸為讓她圓夢來台念書，只能向周遭的朋友借錢，當時爸爸將自尊心吞下、開口借錢的樣子，讓她永遠都忘不了，而她來台讀書以後也覺得很快樂，也有了新的夢想，那就是好好工作賺錢，希望有一天能帶家人來台灣旅遊。

正妹Regina近日在《不要鬧工作室》上表示，她來自於一個很小的城鎮，沒什麼發展，而她的爸媽都經歷過蘇聯時期，兩人沒有機會受到更完善的高等教育，雖然她的爸爸堅持努力，最後成為一名工程師，而媽媽如今也是幼稚園老師，但在俄國這兩種工作並沒有辦法賺很多錢，更不要說她們家還有房貸必須要繳，所以他們一直以來都是能省則省。

Regina透露，在她成長的過程中，她始終無法融入校園，大家對她總是不太友善，也讓她無法與任何人深交，整體狀況讓她在俄羅斯生活的期間，常常無法看到未來，也很迫切希望能有機會離開俄國。而出國當交換學生感覺是不錯的選擇，但因為家裡的經濟狀況，獎學金成了她的唯一希望。

Regina指出，很幸運的是，她後來找到了台灣政府單位提供的獎學金，但這個金額卻不足以支付她來台灣以後的所有費用，當她告訴爸爸這個絕佳但無緣的機會時，爸爸卻說「別擔心錢的問題，我會想辦法找到的！」並立刻離開家裡去找朋友借錢。很遺憾的是錢仍舊不夠，但她是否要來台灣的決定卻需要在3天內回覆。

Regina說，後來她也掏出自己存了2年的私房錢，有人認為能來台灣念書就像夢想成真，但是對她來說，這卻代表著一個俄羅斯家庭願意犧牲來協助完成孩子夢想的決心。

Regina也說，她的爸爸曾說，在年輕的時候，他沒有機會去追求自己的夢想，因此很希望她能去追求她的，去得到更高的教育，並代替他和媽媽一起看看外面的世界，那這樣我們的犧牲就不會白費了。而她現在也有了新的夢想，就是在台灣找一份好的工作好好賺錢，並希望能帶家人來台灣旅遊，想讓他們看看台灣這個國家，「一個我沒有被歧視的地方，一個我終於看見機會的地方。」