上廁所「解放」，尿液有時也是健康警示，台中市一名63歲王姓婦人發現小便顏色由淡轉深，有時更紅得嚇人「宛如西瓜汁」，在家人的催促下前往就醫，檢查後發現腎盞部位出現腫瘤，確診為泌尿上皮癌，幸好並未擴散，切除後逐漸康復中。

這名王姓患者表示，數月前開始出現血尿症狀，由於不會疼痛，也偶爾出現幾次不以為意，沒想到情況愈來愈嚴重。

亞洲大學附屬醫院泌尿科主治醫師蕭子玄指出，經由電腦斷層檢查，發現在婦人的左側腎臟裡疑似有一顆不到一公分腫瘤，需藉由病理切片確定診斷，由於腫瘤位置在腎盞部位，硬式輸尿管鏡無法到位，透過軟式輸尿管鏡，經由膀胱、輸尿管進入腎盂後，順利將腫瘤切片化驗，並確診為「泌尿上皮癌」。

罹患泌尿上皮癌的患者常出現無痛性血尿，原因為泌尿上皮的癌細胞微血管不定時爆開流血，出現斷斷續續血尿的情況，很多患者因為沒有其他不適的症狀，往往都會選擇忽略而延誤就醫，錯過處理時機。

蕭子玄進一步說明，「泌尿上皮癌」是包含膀胱癌、輸尿管癌及腎盂癌等泌尿系統癌症的通稱，成因很多，像是抽菸、末期腎病、飲用受汙染的地下水、長期服用來路不明中藥草，以及常接觸化學物品等都有可能容易發生癌細胞病變。

目前可透過影像檢查發現腎臟裡的腫瘤，但還是必須透過輸尿管鏡進行病理切片，才能正確診斷腫瘤的屬性，加上軟式輸尿管鏡可透過手部控制，彎曲程度達到將近270度，能觸及腎臟的各個角落，更能準確找到躲在各個小角落的腎盞腫瘤。

此外，軟式輸尿管鏡也能針對腎臟結石，以及不明原因的血尿、腎臟構造異常等症狀進行更精準的診療。

蕭子玄提醒，人體腎臟位置比較深層，觸診並不容易發現腫塊，常默默地生長到很大，早期也不太會出現太多不適的症狀，中高齡民眾若是出現血尿且沒有疼痛感時千萬不要輕忽，一定要盡快就醫檢查，才能揪出病灶。