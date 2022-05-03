台北國賓大飯店搶攻端午粽節商機，延續推出極具道地客家風情的「國賓御品雙味粽禮袋」，包括「客家梅干黑豚肉粽」及「黑豚肉香菇粽」，選用燉滷入味的黑豚五花肉與客家梅干菜結合，鹹香誘人的滋味綿延在唇齒之間。

去年國賓粵菜廳五星外賣推出的八珍鴨子飯受到眾多讚賞及好評，國賓行政總主廚林建龍於端午佳節考量大眾化口味，將櫻桃鴨改良以桂丁雞為主體的「八珍海味頂級粽」，其美味秘訣除精選食材，繁複的處理細節更是關鍵。

八珍海味飯含8頭南非活鮑、黃玉參、花膠、日本干貝、韓國花菇、日本銀杏、燒鴨等七道上等食材，將烹煮後的八珍海味飯填入桂丁雞內，經過取骨、填料、高溫酥炸、特製醬滷等四個步驟，再包裹層層荷葉一起蒸煮，海陸珍味飄逸淡淡荷葉清香，呈現奢華山珍海味。

國賓回歸傳統經典的搭配，真切地傳達令人懷念的家鄉古早味，「國賓御品雙味粽禮袋」、「八珍海味頂級粽禮盒」即日起開放預購，大宗訂購另有折扣。

除了美味佳餚，台北國賓大飯店在包裝亦是格外用心，特別選用具重複使用及保冷功能的粽情香冰袋，橘色大方的亮眼外型，除了傳遞環保概念也兼具美觀；「八珍海味頂級粽」禮盒以龍舟意象設計，讓顧客端陽送禮盡顯尊榮。各式粽禮以一貫堅持的用心與品質遵循古法手工製作，為消費者獻上各有風味的節慶好滋味。