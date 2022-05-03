美股於4月最後一個交易日暴跌，道指跌近千點、那指與費半指數雙雙重挫逾4%，不過昨夜科技股領軍反攻，四大指數全面收高，台股今早開盤隨小漲1.03點、為16593.21點，隨後在晶圓雙雄力挺，造紙類股引領生醫、光電、電機等奮力上攻，大盤曾一度叩關16600點，無奈金融、鋼鐵、航運等走勢疲弱，加上台積電腳步未能踏穩，大盤落於平盤上下狹盤，在電子權值股遲遲未能表態下，跌幅開始擴大，5日線危機四伏。

分析師指出，美股上週五重挫、昨天震盪收紅，台股早盤震盪消化國際股市的不穩，電子股還在做庫存的調整，未來會不會有大幅彈升的行情還要觀察，美聯準會(Fed)5月利率決策會議即將登場，利率政策如何需要密切關注。

盤面上，台積電(2330)晨盤一度漲至540元，但追價乏力，多空在平盤處展開攻防；車用電子族群買盤不弱，朋程(8255)、嘉晶(3016)漲幅分別為2.81%、00.8%；上海昆山台廠可望陸續復工生產，欣興(3037)、奇鋐(3017)等漲幅在1~2%不等；宏達電(2498)Q1毛利率季增4.1個百分點，股價彈升；造紙挾著漲價效應，華紙(1905)飆漲停鎖在21.05元、士紙(1903)、永豐餘(1907)漲幅在5~6%左右；航空雙雄高飛，華航(2610)漲幅在2%以上、長榮航(2618)漲幅也在1%以上；生醫股各挾題材表現熱絡，商之器(8409)漲幅逼近7%、合一(4743)、全宇(4148)漲幅都在5.5%以上。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，因外資賣超主要鎖定權值龍頭股，而今年美股科技股表現落後，拖累台股科技股也疲弱不振，進而影響指數走勢。目前市場在等待5月3、4日將召開的FOMC會議結果，若緊縮政策如市場預期，有機會展開彈升行情，另外，市場期待大陸五一長假後上海有望解封復工，對於相關電子股供應鏈將是一大利多。

葉獻文指出，在美國升息、通膨增溫之下，今年法人資金明顯呈現外資賣、投信買的局面，由於全球預期聯準會緊縮政策可能加速，也讓外資法人今年來賣超台股金額改寫單年最高、超過7100億元，相對地，投信法人目前連續買超台股13天，且統計年迄今75個交易日中，買超台股的交易日高達66天，推升投信年迄今的買超金額為史上單年度第二高，僅次於2007年的1553.79億元。