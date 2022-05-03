就富達投信統計資料顯示，整體股票基金連3週賣超，國際股票型基金轉為賣超，且科技股、能源股也轉為賣超。至於呈現買超的標的分別為健康醫療類、原物料類股及中國基金。

富達投信表示，單一國家股票資金流向部份，美股連3週賣超，單週賣超3.2億美元；歐股連11週賣超，單週賣超34.3億美元。至於中國基金已連5週買超，單週買超45.4億美元。

在產業型類股資金流向部份，健康醫療類股連4週買超，單週買超5.4億美元，為各產業之冠；原物料類股連11週買超，單週買超1.1億美元。科技類股轉為賣超，單週賣超2,428萬美元；能源類股轉為賣超，單週賣超5.3億美元。

富達投信說，整體債市連4週賣超，非投資等級債也連3週賣超，其中美國非投資等級債連3週賣超，單週賣超8.4億美元；歐洲非投資等級債連3週賣超，單週賣超3.3億美元；亞洲非投資等級債連2週賣超，單週賣超2.0億美元；新興市場美元債基金連3週賣超，單週賣超15.5億美元；新興市場當地貨幣計價債連3週賣超，單週賣超20.1億美元。

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