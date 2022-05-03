知名主持人廖筱君在上個月中因個人生涯規劃，請辭主持14年的談話節目《新台灣加油》主持棒，廖筱君卸下主持人工作後，親民的廖筱君也不吝嗇在網上分享日常生活，她昨（2日）就在臉書透露，五一勞動節連假後，她要繼續睡到自然醒，同時，廖筱君也曬出素顏日常照，清純模樣相當不科學。

54歲廖筱君卸下主持棒後，親民的她也不吝嗇在臉書粉絲團分享日常生活，有別於主播台上濃厚的主播妝，廖筱君則頂著清爽素顏或淡妝亮相，她爬山、騎腳踏車、逛市集等活動樣樣來，而廖筱君昨則在臉書透露，她現在珍惜休假的每一天，最近還把一本、一本之前買來，卻沒有時間看的書看完。

而昨天是五一勞動節連假的最後一天，廖筱君幽默說：「你們明天（3日）又要上班了，我當然還是要繼續睡到自然醒啊，不要羨慕我啦」，同時，廖筱君也大方分享自己的生活照，臉上幾乎素顏的她，氣質放下長髮，廖筱君肌膚白皙、氣色紅潤，臉上幾乎沒有讓歲月留痕跡，整體狀態相當不科學。

網友看了都驚呼：「走下主播台，感覺年輕10歲」、「氣色真好！」、「太美了，凍齡」、「清純、凍齡！一點都沒變，還越來越年輕」，有人大讚廖筱君根本18歲，還釣出本人幽默回應：「亂講，我明明已經20歲了」。