國民黨台北市議員羅智強宣布參選桃園市長後，勤走地方基層，1000公里傾聽桃園的行動也持續進行中，昨（2）日他才宣布在桃園買到家了，今天就表示，將在明天正式遷戶籍，並說「有一種新生活要展開的複雜感覺」。

羅智強2日時在臉書透露，看了許多物件後，終於決定購買一間位於龜山區的42年5樓老公寓，雖然沒有電梯，但因為預算有限，唯一的考慮就是要價格便宜，所以只能辛苦爬樓梯，並透露已經完成簽約，也付了第一期的簽約金，等到漏水問題解決後就能入住。

今天羅智強搭乘高鐵通勤，持續體驗北桃通勤族的上下班之苦，感嘆說「疫情下的通勤族真的很辛苦」，同時更加碼宣布將在明日正式將戶籍遷到桃園，說「有一種新生活要展開的複雜感覺」。

羅智強將遷戶籍的新消息僅2個小時就獲得超過8000讚，粉絲也紛紛留言力挺說「為民先鋒，天涯海角皆是家，人生因此豐富而精彩」、「歡迎你來桃園， 成為我們桃園的一份子」、「在地內壢人， 歡迎在地龜山人強哥」、「歡迎加入桃園市一員」。