藝人林曜晟（原藝名博焱）4月22日PCR陽性確診，目前在家居隔離，未料昨（2日）驚傳毆打女性友人，甚至還追到醫院揚言殺掉對方，對此他先在臉書發手寫文認錯，稍早再次發聲明還原始末，強調必須對不實爆料澄清，維護自己權益。

林曜晟稍早曬出驗傷單及受傷照片，表示右手拇指遭咬到嚴重撕裂傷，導致在情緒未平復下寫出聲明書，因此詳細始末將以此篇為主，他強調張姓女子陳述非事實，接著解釋兩人因感情糾紛起爭執，衝突過程絕對有推擠，但絕沒有毆打對方，由於當下得知女方是已婚身分，提議看簡訊釐清真相，沒想到對方失控撲過來，還咬了他的雙手，接著指出對方貼出的照片中，衣服及她的腿上有超長未乾血跡，其實全是自己的。

林曜晟強調與張姓女子交往三個多月，過程分合好幾次，肢體衝突是感情糾紛所致，並非如爆料所言是求歡不成造成，接著提到爆料者是張姓女子胞弟，指出對方爆料姐姐住院非事實，畢竟當時有拍影片為證，證實張姓女子驗完傷從醫院走出來，身上根本無明顯外傷，暗指對方捏造不實內容，最後也向被牽扯到的演藝圈友人致上歉意，強調被指對外宣稱是城哥乾兒子，全是莫須有指控，最後針對自己和張姓女子都是確診者，卻未顧及防疫規範外出跑到醫院，坦言做了不好示範，強調會加以反省。

對於林曜晟再次還原事件始末，張姓女子胞弟也發聲明反擊，強調：「我想我要好好把事情全部講清楚，讓謊言被戳破。」

第一點：男方說跟我不認識，但又說我們有幾面之緣？前後說話矛盾，我想連你在大安區餐酒館來找我說話，都有很多人可以證明。

第二點：事情發生的經過是包含男方囚禁女生在更衣間，還搶走女生手機要密碼，女方求救無效，還跪求男方給她胃藥，香水罐的破裂是女方求救時砸碎玻璃的，男方還有踩到。如果照男方的故事，詢問女生想要看手機，女方會摔香水瓶自殘會不會太不合理？明眼人都會知道是假話，傷口是男方踩到碎玻璃的，男生宣傳手上的傷，其實是女方被打後，反抗時留下的傷，不要用這件事情獲取同情。

第三點：女方被男方掐脖的部份，已有驗傷單證明，說沒對女方動手，可是驗傷單已證明。

第四點：關於公開受害人樣貌等相關資訊的訊息，因被害者非公眾人物，已屬傾權，這部份今日未下架會提告。我想我要好好把事情全部講清楚，讓謊言被戳破。