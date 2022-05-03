「鐵拳」麥克泰森（Mike Tyson）前陣子在飛機上爆發扁人風波之後，上周末又在拉斯維加斯被一位無禮的女人冒犯。當時泰森在美高梅大花園競技場與幾位拳迷合影，沒想到一個女人從身後伸手到泰森面前，她的食指就戳在泰森鼻子上。泰森當場發怒嗆聲，這次他的保鑣及時介入，身邊的人迅速把泰森帶離群眾。

英媒《太陽報》報導因為泰森很快離去，那位黑髮女子的意圖不明。考量到泰森過去對女人的「不光彩紀錄」，還好沒有惹下更大的麻煩。

至於先前在飛機上挨泰森打的小混混馬文唐森三世（Melvin Townsend III），美媒報導馬文唐森頭上的傷痕並非泰森造成，是他自己神智不清撞到桌角受傷的。55歲的泰森雖然退役多年仍有在練拳，若他真的在盛怒之下出拳，一兩拳就能讓馬文唐森躺平。

泰森坦承自己是一個自尊心極強的人，他在播客節目上談過第一次見到流行天王麥可傑克森（Michael Jackson），當時泰森已成為史上最年輕的世界重量級拳王，但是麥可傑克森並沒對泰森另眼相看，因此招致泰森怨恨多年。其實當年的麥可傑克森遠比泰森出名多了，特別是在黑人明星之中，麥可傑克森至高無上，幾乎任何人與他相比都只是普通人。