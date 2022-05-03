「桃花」代表的是人緣與感情，有些星座雖然很夯，但遇上的全是爛桃花，比起桃花凋零，感情路不順更是讓人痛苦。根據星座運勢網站「科技紫微網」分析，在2022年中這段期間，有3個星座容易遇上「渣情人」卻不自知，一起來看看有哪些星座上榜吧！

▍雙魚座

雙魚座最近容易患得患失。（圖／觸mii）

雙魚座的朋友們是不是最近有遇到總是讓你患得患失的人，不用擔心，這就是爛桃花！會讓你在感情中不自信的都不是什麼好情人，或許你會因為他，而開始在外表上更費心思，可能是化妝或買新衣服，提升自己的條件是好的，但如果出發點是討好他人，那就絕對不可以！另外，有一部份的雙魚千萬不要被自己的惻隱之心所困，不忍拒絕你沒那麼喜歡的追求者，其實他沒有像表現出來的那麼喜歡你，還是果斷點比較好。

▍天秤座

天秤座近期易有辦公室戀情或三角戀。（圖／觸mii）

天秤座在面對爛桃花時，總是矛盾又糾結，捨不得放手。然而，最近要擔心的是可能會陷入特殊戀情之中，例如辦公室戀情或三角戀，如果你的對象在你問問題時，老是戰略性迴避，沒有正面回應，那你就要擔心這個人是不是你的良人了！也有一部分的天秤會在近期與舊人重新聯絡，倘若你們之前的問題尚未解決，那麼復合後還是要面對，對於可能沒結果的愛情，還是早早避開，方為上策。

▍雙子座

雙子座要注意不要玩火上身。（圖／觸mii）

近期雙子座需要特別注意，或許你身邊有許多條件好的可發展對象，但很有可能都是「露水情緣」！對方可能只抱持著玩玩的心態，沒有要跟你認真發展；而雙子座也很聰明，看得出那些是爛桃花，認為多接觸一下也沒有關係，記得當心自己就在不知不覺中陷入對方的溫柔鄉裡，這段期間還是麻煩收收心，小心惹到「渣男渣女」，否則要脫身的話可就沒那麼容易了！