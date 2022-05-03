近日新冠肺炎本土案例持續攀升，根據中央流行疫情指揮中心公布的數據顯示，確診者有99%為輕症或無症狀，但國外研究發現，先前曾罹患Omicron的病人康復後，大腦中記憶力似乎會受到損傷，工作上顯得力不從心。台安醫院腦、脊髓神經內科陳允中醫師在《健康療天室》特別提醒，4個腦霧(Brain fog)徵兆要小心，以免長期傷腦，造成難以彌補的後果。陳醫師分享護腦關鍵與改善之道。

確診Omicron恐讓大腦當機記憶衰退？ 醫揭「腦霧」4徵兆曝「自救關鍵」。(影音來源/健康療天室提供）

●腦霧是什麼？

與腦實質病變不同，腦霧並不真的是種疾病，而是偶發的認知功能障礙。臨床上認為，腦霧成因包括長期壓力、睡眠不足和飲食不規律、營養失調、缺乏運動和荷爾蒙改變等。

腦霧的核心症狀，包括失神 、專注力渙散，像是平時拿手熟練的事，需要花更多時間去完成。此外還會讓人更健忘、思考理解力退化，和別人溝通時，無法精準表達，常常想不到適合的字句。也有人常常感覺倦怠，身心都昏沉疲勞，覺得身體疲勞，好像怎麼睡都睡不飽；頭痛、頭暈、視力模糊、耳鳴、腦鳴、頭脹，或頭重腳輕等症狀也常被提及。

(圖/健康療天室提供)

●長期新冠後遺症 傷腦研究持續發表

在《神經病學臨床實踐》（ Neurology Clinical Practice）雜誌的近期論文中，研究者提到新冠病毒對神經系統的影響，包括頭痛、疲勞和頭暈。另外一篇刊載於《傳染病雜誌》（ Journal of Infection）的論文，其研究人員對 120 名 COVID-19 患者進行持續3個月的追蹤，結果有3成患者認為記憶力減退，專注力也大受影響。報告中特別指出，這並不僅限於住院的患者。即使有輕度症狀者，也有回報類似神經系統的困擾。

●腦霧可以改善嗎？

陳允中醫師指出，雖然因為長期新冠後遺症，使腦霧狀態受到重視，但是其實許多慢性疾病或生活習慣也會導致腦霧，像是肥胖、長期睡眠不足或一場重病之後，都可能讓人感覺認知功能有所變化。

值得慶幸的是，腦霧現象有改善的契機：

(圖/健康療天室提供)

醫師特別提醒，規律運動及常到戶外活動，不但強化腦部、血管、肌肉骨骼的機能，更能使得情緒較容易保持愉悅平穩。就算只是每天散步個幾分鐘，也對腦部健康有益處。

除此之外，保持好奇心、接觸新事物、參加各種課程、學習新知、閱讀書報雜誌等，都可以活化腦力；聆聽音樂、唱歌，可以強化記憶力，也讓身心放鬆，都是削減腦霧的好方法。