南韓每天仍有上萬人確診。

南韓政府今（3）日宣布，出現首例Omicron亞變種「BA.2.12.1」的確診案例，為境外移入案例，患者是一名50多歲婦人，自美國入境南韓前已經施打3劑疫苗。研究顯示「BA.2.12.1」比BA.2更具傳染力。

韓聯社報導，韓國中央防疫對策本部今日宣布，出現首例境外移入的Omicron亞變種「BA.2.12.1」確診案例，患者為一名50多歲婦人，16日自美國飛抵南韓，隔日確診。該名患者先前已接種3劑疫苗。

研究顯示「BA.2.12.1」的傳染速度比Omicron亞變種BA.2快超過25%，目前在紐約等美國東北地區造成新病例激增。美國於2021年12月首度發現「BA.2.12.1」病例，至今該變異株已經傳播全球15國，新加坡也發現2例。

南韓今日新增5.11萬例確診，其中45例為境外移入，較前一日的2萬例暴增一倍，不過新增病例已較2周前減少一半，且已連續13天低於10萬例，重症病例也連續4天低於500例，韓國今日新增49例死亡，死亡率為0.13%。

受Omicron肆虐影響，韓國春季爆發至今最嚴重疫情，3月中旬一天曾新增62萬人確診。