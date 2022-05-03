根據防衛部落格（Defense Blog）報導，因應烏克蘭戰爭，北約將在5月1日至27日於波蘭進行2022歐洲防衛（Defender Europe 2022 (DE22)）與2022快速反應演習（Swift Response 2022 (SR22)）軍事演習，據報導這將是由美國陸軍主導的大規模軍演，有來自20多國的18000名士兵參加。

在戰爭之際與裝備充足的情況下，北約將定期於東歐進行軍演，目前已經開始的軍演將在芬蘭、波蘭、北馬其頓、愛沙尼亞、拉脫維亞邊境舉行，將有來自北約和聯合遠征軍的軍隊參加，其中包括非北約成員國的芬蘭和瑞典。

波蘭國防部表示，有來自20多國的1萬8000名士兵將參加演習，其中有7000人在波蘭境內。

根據該部稱，DE22是美軍組織的一項國際性與週期性演習，目的在建立美國與北約盟國夥伴之間的準備及配合。除了波蘭軍隊，他們將與來自美國、法國、瑞典、德國、丹麥、英國的軍隊在波蘭西北部的Drawsko Pomorskie、北部的Bemowo Piskie和西部的薩根 (Żagań)演習，將由美國陸軍第五軍（U.S. Army's V Corps）進行指揮。

SR22部分，波蘭有大約550名士兵將與捷克、德國荷蘭聯軍一起部署到立陶宛和拉脫維亞。

通過按照北約標準和程序進行的訓練，聯合演習加強了北約東翼的安全。它們還允許調整演習的規則和標準，應對當代戰場上新出現的挑戰，以威懾潛在的侵略者。