民眾黨祕書長謝立功（左二）、立法院黨團總召邱臣遠（左一）、立委賴香伶（右三）等黨公職人員、議員參選人3日從立法院前聚集，遊行前往中選會，呼籲社會大眾支持18歲公民權。（黃世麒攝）

民眾黨今舉行「18青年動起來，我是國家的未來」齊步走活動，呼籲國人同胞支持18歲公民投票權，一起通過年底11月26日的公民複決「18歲公民權」投票，並預告年底將啟動「全台大眾走」行動。

民眾黨團總召邱臣遠指出，立法院跨黨派通過「18歲公民權」修憲案，這只是第一步而已，最重要還是年底的投票，因為要拿到965萬張有效同意票不是這麼容易；民眾黨是一個負責任的政黨，也是最支持年輕人的政黨，現在離通過「18歲公民權」還差最後一哩路，這最後一哩路就讓民眾黨來完成。

民眾黨今舉行「18青年動起來，我是國家的未來」齊步走活動。（陳弘美攝影）

民眾黨團副總召賴香伶認為，距離年底投票只剩下200多天，她要請20歲以上的公民朋友站出來投票，讓18歲年輕人有正式權利參與政治上各種投票。

民眾黨團幹事長張其祿表示，民眾黨作為一個「以台灣為民，以民眾為本」的新興民主政黨，從2020進入國會最重要的主張，就是提出下修「18歲公民權」修憲案，以還政於民。這屆國會能完成18歲公民權修正案，正是得利於民眾黨大力推動，今天啟動只是一個開始，後續還是需要全國同胞的協助，通過「18歲公民權」修憲案，完成台民主化，同時也是展現民眾黨建黨初衷。

立委蔡壁如表示，年底「18歲公民權」公民複決需要通過965萬票同意的高門檻，接下來要靠大家努力。

立委高虹安指出，今年3月立院不分黨派三讀通過「18歲公民權」修憲案，這是歷史性的一刻，也代表台灣將趕上國際普遍施行的「18歲公民權」，雖然要拿到超過965萬張有效同意票不是這麼容易，但是風雨生信心，民眾黨更要站出來讓更多全國各地民眾知道，這樣一個還政於民的案子，需要大家出來投票，才能真正還政給18歲的公民。

高虹安強調，既然立院不分黨派，用行動來展現對年輕人的支持，政府也應要落實對年輕人的照顧，但遺憾的是，我們看到的是打假球式的打房政策，讓年輕人買不起房子；痛苦指數的飆升，讓年輕人生不起孩子；或者是一變再變的教育政策，讓年輕學子無所適從，更不用說雖然通過公民複決「18歲公民權」，但不在籍投票還是難產，因此她呼籲政府儘快推出配套政策。