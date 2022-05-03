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一名林姓男駕駛1月間在新竹縣尖石鄉與一名機車騎士碰撞，遭到對方提告過失傷害，而林男的行車紀錄器拍下事發過程，騎士撞車前竟在分心滑手機，讓不少網友直呼，林男無須負責，騎士簡直是三寶。

林男在臉書社團《爆料公社》曝光行車紀錄器，稱其今年1月與朋友至新竹縣尖石鄉遊玩，以時速30公里行駛於一處山區道路，對向行駛而來的機車騎士因煞車不及撞上他的車頭，未料他近日卻收到警方通知，該位男騎士控告他過失傷害。

林男今年1月間在新竹縣尖石鄉，與一名機車騎士發生擦撞。（翻攝自臉書社團《爆料公社》）

林男貼出的行車紀錄器中，清楚拍下該位男騎士撞上車頭前，其中一隻手仍忙著滑手機；林男解釋，他因修車耽誤，至今仍未向警方提供此段行車紀錄器畫面，導致車禍肇責比例鑑定為5:5，他不曉得現在該如何處理，特此詢問網友。

文章曝光後，不少網友在留言區指出，建議原PO向警方提供行車紀錄器影像，同時花錢申請行車事故鑑定，對方若堅持提告過失傷害，那原PO可在接受檢察官偵訊時，向檢方表示，「快到路口，我方車輛減速停止，但對方車輛未注意車前狀況並且使用手機」；還有網友痛罵，「對付這種三寶你一毛都不用給」、「這打臉了，還想5:5？」