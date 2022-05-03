女星劉若英出道多年，不但是名歌手，還是名演員、作家、導演…，多次拿下演藝圈大獎，才華橫溢！現已51歲的她，在生活中享受安定、自由，與丈夫鍾小江結婚了十年，保鮮方法就是「給彼此自己的空間」，當時結婚約定三條，其中一項竟是不管結婚時長，都要有兩個居室，除了客廳、廚房共用外，其他幾乎都分開！

劉若英與丈夫婚後都保有個人的生活空間。(圖/翻攝自「劉若英」臉書)

過去曾被陳昇視為如奶茶般溫潤香濃的劉若英，告別當時默默仰慕的師徒情，後來的戀情也以「為愛痴狂」一曲，唱出她對愛情的真心，雖結婚時年齡已奔四開頭，但還是勇敢踏入她嚮往的舒適婚姻，認為「即使兩人無話可講也無所謂，可以靜靜地躺在對方的懷裡孤獨就是最好的相處方式。」能從她出的《我敢在你懷裡孤獨》一書中深刻感受她的戀愛價值觀。

劉若英家庭生活讓她安心使她非常享受每日的快樂。(圖/翻攝自「劉若英」臉書)

劉若英除了擁有自己的一番事業，還有與自己靈魂契合的伴侶、可愛的孩子，雖在外人看來分居根本如室友，但劉若英認為「因為保有你，我感覺自己幸福；同時保有自己，所以能安心自由。」平淡的生活卻能給雙方感受到歲月靜好氛圍，兩人相互尊重且彼此信任，這也是許多人最嚮往的愛情！