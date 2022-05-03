余姓男子經常以「賤貨」辱罵女友，對方分手後，余男約她見面加以囚禁及性侵，又強迫她解鎖網路銀行密碼讓他轉帳取走10萬元，台灣高等法院斥責余男屬恐怖情人行徑且犯後沒有悔意，依強盜強制性交罪將余男判處11年6月徒刑，上訴後，最高法院駁回定讞。

余男與被害人原為男女朋友，前年1月31日分手後，他因懷疑她在分手前另交往他人，同年2月1日晚上他要求被害女子到他的租屋處後，持電線及膠帶、棉繩綑綁她的手、腳，並要求她依照指令動作，或至浴室洗澡、或睡覺、或解鎖她手機、告知手機密碼以供察。

如果被害人稍有不從余男即毆打，觀覽她通訊內容見有不順，亦動手毆打，致她多處受傷；隔天凌晨2點，余男又摑她巴掌要她以指紋解鎖她手機內的銀行帳戶，轉帳10萬元到他帳戶內；期間余男利用她遭棉繩綑綁雙手難以抵抗之際加以性侵。

高院認為，余男造成被害女子身心受創嚴重，犯罪情節實屬重大，他還拿被害人手機傳送「我想你」等，佯裝被害人對他仍有想念之情的假象，他犯罪後態度惡劣，依強盜強制性交罪重判11年6月，最高法院駁回上訴確定。

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