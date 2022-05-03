北市南港分局偵查隊2日出現6名刑警確診、3人快篩陽性的集體染疫狀況，未料卻爆出偵查隊胡姓隊長責罵同仁，「萬一確診事情沒人做，還有人要居家隔離，如果不舒服的話，吃感冒藥就好」過程遭同仁全程錄音，甚至指控隊長將快篩劑收起來，不發給同仁，雖然南港分局澄清，快篩劑都有發給有需要的同仁。但市警局督察室調查後，認為偵查隊長言行處置不當，決議記過一次並調離主管職務。

南港分局偵查隊同仁遞假單時，胡姓隊長引用醫師的說法，告訴同仁，醫師說有打完3劑，吃一下感冒藥就可以緩和，如果大家都確診，辦公室要分流上班，偵查隊將無法運作。同時，同仁如果有需要，可以跟他拿快篩試劑，但整個對話都被同仁錄音，並稱試劑都被收在隊長辦公室。

市警局重申，從來沒有禁止同仁做核酸檢測PCR，上周已經加發快篩試劑到每個派出所，連之前發送的，都有給足量的篩劑讓主官調配，並強調將同仁健康擺在第一位，並要求主官對同仁多加關懷。

臺北市政府警察局督察室調查後，今天決議將胡姓隊長記過一次並調整內勤職務，市警局指出，針對員警染疫部分，已成立關懷小組予以協助，並對駐地全面清消，並對接觸人員實施篩檢匡列隔離，不會影響員警執勤。

臺北市政府警察局重申，已要求轄內警察機關之各項勤（業）務規劃，務必融入「防疫思維」，兼顧治安、交通需求與員警執勤安全，以確保社會秩序穩定與市民活動安全。