全球智慧穿戴裝置領導品牌Garmin進駐彰化打造彰化首家、全台第16家品牌體驗店- Garmin彰化彰新店，坐落於交通便利的金馬路商圈，門市2層樓近百坪商品展示及活動體驗空間，為全台空間最大，店鋪承襲Garmin一貫高質感設計，以灰黑色系搭配木紋元素，打造時尚簡約但不失溫度的Cozy風格。

門市一樓為產品展示空間，設有觀景座位區，提供免費茶水與咖啡，消費者可擁有更愜意、舒適購物體驗，未來將規劃於門口設立自行車架，車友可將門市做為騎乘訓練或環島的中繼補給站，免費享用補給品。為提供運動休閒愛好者更多元的舒適活動空間，Garmin特別將二樓打造成全台首創多樣化運動休閒體驗空間，設有TACX室內單車訓練台體驗區、跑步機體驗區，以及室內運動空間，未來將不定期開設瑜珈等體驗課程，並有更衣室與置物櫃貼心設計，供消費者免費使用。

Garmin亞洲區行銷與業務副總經理林孟垣表示，Garmin彰新店不僅是品牌首次進駐彰化，更是第一次在門市打造豐富的運動休閒空間，我們期望透過這樣的方式，提供在地消費者不同以往的健康生活體驗，歡迎大家隨時來體驗，未來品牌亦會持續在更多城市拓點，深入當地打造在地化獨特的品牌體驗店。