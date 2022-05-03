用美學為生活賦味，台灣麥當勞攜手故宮精品合作，自5月4日起至5月31日止精選清朝皇帝御製食器上的琺瑯彩瓷紋飾，運用成為限定包裝的「皇帝御製」麥當勞分享盒；活動期間凡購買麥當勞分享盒加購指定飲品，還可享飲料買一送一，再送「朕就喜翻」聯名桌遊，讓歡聚更添趣味。

十八世紀的西方世界，正值啟蒙思潮風起雲湧的年代，清朝皇帝也因受傳教士影響了皇家作坊的生產與創作，縱跨康雍乾三朝的「畫琺瑯工藝」即是其中一項，更將「琺瑯彩瓷」作為御製風格食器；此次台灣麥當勞攜手故宮精品聯名合作，便是以此為靈感，將皇帝御製琺瑯彩瓷上的花彩繪上「麥當勞分享盒」，百花景簇的意象優雅的綻放盒面，搭配「皇帝御製」四字款識，透過古今東西合壁的美器相配，增添美食滋味。

麥當勞「皇帝御製」分享盒限定包裝於5月4日起至5月31日止限期推出，凡於餐廳內用、外帶、得來速購買任一麥當勞分享盒，加購指定飲品，可享飲料買一送一，再送「朕就喜翻」聯名桌遊，讓派對上除了美食，更有high翻全場的秘密武器！另桌遊內皆附贈「故宮精品折價券」，民眾在故宮精品網路商城、故宮商店門市消費滿500元，可現折50元，數量有限，送完為止。

最適合歡聚的「麥當勞分享盒」無論是什麼樣的派對，都可以在麥當勞找到最適合的餐組！包含 A餐「麥克雞塊分享盒」有20與30塊的選擇，無論幾人都適合。B餐「雞翅分享盒」，可選擇12塊酥嫩雞翅或勁辣香雞翅，讓您開一場嘖嘖作響的雞翅派對；C餐「麥脆雞腿分享盒」整盒都是腿，使用黃金美味3要點製成的美味麥脆雞讓每口都唇齒留香，想吃腿不用再跟朋友搶。

最後D餐「雞塊雞腿分享盒」搞定多人派對就用這一盒！不管雞腿控還是雞塊粉，一盒滿足所有人的味蕾，想吃什麼一次搞定。無論什麼場合，家庭聚餐、吃貨派對、歡聚唱歌、一起看劇、草地野餐等，歡聚就是要「麥當勞分享盒」。