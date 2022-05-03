據央視網今（3日）批露消息，2022年4月25日，杭州市國家安全局依法對勾結境外反華敵對勢力，涉嫌從事煽動分裂國家、煽動顛覆國家政權等危害國家安全活動的馬某某採取刑事強制措施，目前此案正在深入調查中。
上述消息所稱馬某某以及杭州，觸動金融市場敏感神經。今日早盤，在香港上市的阿里巴巴開盤後一度重挫超過9％，後又急速拉升收斂跌幅到不到2％。
對此，《環球時報》特約評論員胡錫進微博發文指出：「據老胡向權威部門確認，杭州市國家安全局抓的是『馬某某』，不是『馬某』，寫『馬某』的報導都是不準確的。」
據央視網今（3日）批露消息，2022年4月25日，杭州市國家安全局依法對勾結境外反華敵對勢力，涉嫌從事煽動分裂國家、煽動顛覆國家政權等危害國家安全活動的馬某某採取刑事強制措施，目前此案正在深入調查中。
上述消息所稱馬某某以及杭州，觸動金融市場敏感神經。今日早盤，在香港上市的阿里巴巴開盤後一度重挫超過9％，後又急速拉升收斂跌幅到不到2％。
對此，《環球時報》特約評論員胡錫進微博發文指出：「據老胡向權威部門確認，杭州市國家安全局抓的是『馬某某』，不是『馬某』，寫『馬某』的報導都是不準確的。」
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