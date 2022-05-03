老實勤懇在如今這個時代，已經是不可多得的優秀品質了，運勢命理網站「靈匣網」分享，摩羯座、巨蟹座、天秤座、射手座、水瓶座做人勤懇老實，但在職場上卻不會輕易被提拔。

▍摩羯座

摩羯們是老實的代名詞了，他們只知埋頭苦幹，不願意開口，有時候做的很多，但卻沒有人知道，甚至功勞可能被那些懂得說話的人搶走。他們創造力不強，所以只能做些尋常工作，有的摩羯們認識不到自己這一點，可能會覺得自己不受重視。這也是摩羯們得不到提拔的原因。

▍巨蟹座

巨蟹們在職場上勤懇老實，也明白職場的規矩，做什麼事情會讓別人知道是自己做的，但就是晉升特別慢，這是因為巨蟹們太愛八卦了，他們總是偷窺老闆的小秘密，知道老闆很多不為人知的事情，可是巨蟹們知道以後還不懂得藏起來，還到處講，導致老闆的厭惡。

▍天秤座

天秤們能力很強，同時他們性格好、脾氣好、人緣好，但在職場上卻不會輕易被提拔，因為天秤們太出眾了，會把上司比得一無是處，往往惹得上司不滿。功高震主用在天秤們身上很合適的。所以天秤們能在一定的範圍內升職加薪，但要升到很高是不可能的。

▍射手座

射手們在工作上很努力，他們肯下功夫、能吃苦，表現也不錯，但是職位就是升不上去，因為射手們喜歡說閒話、大嘴巴。他們喜歡趁主管不在的時候就跟身邊的人一起閒聊。射手們認為主管什麼都不知道，但其實這種事情早就被同事告訴主管了。所以升職的時候主管自然就不考慮射手們了。

▍水瓶座

水瓶們的野心是很大的，他們會在工作上下功夫，想讓自己爬的更高。但這種野心全寫在臉上的人有時候很讓人厭煩，上司更是不喜歡這種人，怕野心會蒙蔽水瓶們的雙眼，在背後做出什麼陷害人的事情，讓人防不勝防，所以不讓他們有晉升的機會，害怕踩著自己上位。