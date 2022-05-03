【愛傳媒李利國專欄】疫情日益增溫，在此分享愛爾蘭人視為真愛、健康、願望成真與幸運幸福的「四葉」白花三葉草，希望大家在此期間的生活美滿無憂無慮！

白花三葉草，豆科，又名白花苜蓿、白車軸草、白菽草；頭狀花序生於葉腋，小花為唇形花，白色或粉紅色，每個花序有20～40朵小花，花期甚長，在台灣從4月中旬至11月中旬都可於山區田野相逢！

三葉草最大的特點，顧名思義，自然是由三片小葉組成的掌狀三出複葉；小葉倒卵形，葉面中部有倒「V」型淡色斑，並且三片小葉上的斑紋相互連接，幾乎形成一個等邊三角形。

愛爾蘭以之作為國花，並認為這三片小葉喻指三位一體的美妙結合，又認為三片葉子分別代表著真愛、健康與願望成真，同時也認為看到其長出第四片葉子，則代表幸運與幸福美滿將來臨！所以，愛爾蘭人若發現四片葉子的白花三葉草，都會採集、壓平並珍藏，以便日後贈送友人，藉此表達祝福之意；而每逢佳節，愛爾蘭女孩們多會佩戴一朵白花三葉草當飾物。

作者為佛光大學未來與樂活產業學系助理教授

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