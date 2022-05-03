取自總統府直播畫面

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蔡英文總統今天接見獲得今年路易樂斯福世界盃麵包團體賽的參賽者，肯定今年首次成功拿下團體冠軍，為臺灣創下史上最好的成績。她承諾，經濟部後續會跟公會一起建立機制，共同協助更多選手出國比賽，相信將對烘焙產業提供更多的幫助。「讓我們一起努力，一起在國際上，擦亮臺灣麵包的招牌。」

她認為，臺灣隊能夠拿下團體冠軍，除了代表隊卓越的技術，在吳武憲教練的帶領下，團隊展現絕佳的信任默契，以及合作的精神，更是奪冠的關鍵。

「『2022路易樂斯福世界盃麵包團體賽冠軍隊』暨中華民國糕餅商業同業公會全國聯合會重要幹部」，肯定得獎者經過多年的練習與精進，讓世界看見臺灣第一名的麵包，並感謝各縣市糕餅公會長期培養優秀的烘焙人才，讓臺灣的麵包糕點持續在國際舞台上發光發熱。

蔡英文今天上午接見2022路易樂斯福世界盃麵包團體賽冠軍隊及糕餅公會全國聯合會幹部，恭喜大家在今年的世界盃麵包大賽中，擊敗來自各國的參賽者，首次成功拿下團體冠軍，為臺灣創下史上最好的成績。

她認為，臺灣隊能夠拿下團體冠軍，除了代表隊卓越的技術，在吳武憲教練的帶領下，團隊展現絕佳的信任默契，以及合作的精神，更是奪冠的關鍵。

台灣麵包師傅武子靖、李忠威及徐紹桓在此次比賽中，分別奪下歐式麵包、甜麵包，以及藝術麵包的第一名。她說，能夠在麵包界的「奧林匹克」奪下最高的肯定，真是不簡單。

蔡英文稱許此次大賽的得獎作品表示，團隊的冠軍作品—「美女與野獸」，令人驚豔。這是徐紹桓以女兒最愛的電影為靈感，創造出以「愛」為主題的藝術麵包。其中，以麵團做出「玫瑰花與半透明玻璃罩」的新技法，更是令人讚嘆。

在宜蘭土生土長的李忠威，在甜麵包比賽中，將宜蘭金棗、臺南愛文芒果、苗栗大湖草莓做成果乾，融入西方元素，把對臺灣土地的愛加入烘培，獲得評審高度評價，也令國人感動。

武子靖曾代表臺灣參與多項世界競賽，2011年就獲得法國世界麵包大賽冠軍，這次則是扛下隊長的重責，成功拿下烘焙界的最高榮耀，更是臺灣烘焙的重要大將。

她感謝代表隊成員，經過多年的練習與辛苦的精進，讓世界看到臺灣第一名的麵包，同時也感謝各縣市糕餅公會的夥伴，長期培養優秀的烘焙人才，讓臺灣的麵包糕點，持續在國際舞台上發光發熱。

蔡英文提及，糕餅公會理事長周子良之前跟她談過烘焙界出國比賽的情形，她已經請經濟部與公會，針對出國比賽和人才培育，互相交換意見。因此，這次出國比賽，經濟部及公會共同給予選手支持，後續也會跟公會一起建立機制，共同協助更多選手出國比賽，相信將對烘焙產業提供更多的幫助。「讓我們一起努力，一起在國際上，擦亮臺灣麵包的招牌。」