立法院會今（3日）三讀通過《衛星廣播電視法》第44條及64條修正案，針對衛星廣播電視的節目或廣告，利害關係人認有錯誤，得於播送之日起20日內要求更正，衛星廣播電視事業應於接到要求後10日內，在同一時間之節目或廣告中加以更正。

立委林俊憲、許智傑、何志偉、陳歐珀等17人，鑑於當前社會信息流動快速，錯誤訊息若無法及時更正，恐難以保障人民之權利，故修正衛星廣播電視事業之錯誤更正期限，並要求其更正應考量錯誤訊息之存在時間、呈現方式等，予以相等之播送條件，避免錯誤信息持續存在。

立法院會三讀通過《衛星廣播電視法》第44條修正案，對於衛星廣播電視之節目或廣告，利害關係人認有錯誤，得於播送之日起，20日內要求更正；衛星廣播電視事業應於接到要求後10日內，在同一時間之節目或廣告中加以更正，其更正應考量有錯誤節目或廣告之存在時間、呈現方式等，予以相等之播送條件。衛星廣播電視事業認為節目或廣告無誤時，應附具理由書面答覆請求人。

立法院會三讀通過《衛星廣播電視法》第64條修正案，修正他類頻道節目供應事業申請營運許可，本法中華民國104年12月18日修正之條文施行前經營他類頻道節目供應事業者，應於本法修正施行之日起3年內，依規定向主管機關申請許可。