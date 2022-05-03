深圳發放基層就業補貼，每人3000元（人民幣，下同，約台幣1.3萬元），一次性發放。畢業2年內的大學生畢業生到中小微企業、中小微律師事務所或會計師事務所，個體工商戶、社會組織等就業，均有機會申請補貼。

為鼓勵社會新鮮人，深圳此次的基層就業補貼對象為大學畢業生，包括普通高等學校的全日制本專科畢業生，以及全日制和非全日制碩士、博士畢業生。據了解，只要申請人與企業、個體工商戶、社會組織等簽訂了一年或以上期限的勞動合約，並連續正常繳交社會保險費滿6個月，以及到企業就業時屬於畢業2年內高校畢業生，就可以自行申請補貼，每人3000元，一次性發放。

而在勞務派遣崗位就業的人士也接受申請。申請人需要與深圳登記註冊且獲得行業許可備案的中小微勞務派遣企業簽訂了一年或以上期限勞務派遣勞動合同或勞務派遣服務協議，且連續正常繳交社會保險費滿6個月，並被派駐到中小微企業、社會組織等工作，與該單位存在事實勞動關係；到該單位就業時屬於畢業2年內大學畢業生。