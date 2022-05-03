在台灣，有許多缺乏照顧與關愛的弱勢家庭兒童，可能是來自中低收入戶、單親家庭，也可能是來自隔代教養家庭，因為家庭無力照顧家中的孩童，導致孩童教養問題層出不窮。長期關注兒童議題的《財團法人世界和平會》致力於守護兒童心靈，與各大企業合作，全力推動貧弱與危機家庭兒童救助活動的服務理念。

新冠肺炎疫情升溫，影響各行各業生計，隨著經濟壓力趨大，產生許多危機的家庭，而弱勢家庭的孩童照顧也成為一大社會問題。

《財團法人世界和平會》秉持著「照顧好一個孩子，社會多一個有希望的人生。」的信念，希望能提供幫助給更多有需要的家庭，為此其四處募資，讓弱勢家庭的學童在疫情及長假期間不用煩惱溫飽問題。

其中發票募集是社福團體籌募經費的重要管道之一，近年來電子發票數位化的比例越來越高，進而影響到發票的捐贈數量，大幅降低了基金會收到的捐款金額！

為此《世界和平會》與《發票存摺》合作，號招六百萬發票存摺用戶透過App「存發票、捐發票、捐金幣」，用戶可以使用發票存摺便利的捐贈雲端發票，也可以將累積的金幣點數捐出，用於幫助貧弱孩童，共同為弱勢家庭的孩童盡一份心力，自2021年合作以來，雲端發票捐贈量提升1.5倍。

《發票存摺》擁有超過600萬用戶，民眾只要下載「發票存摺＋統一發票對獎機」，於消費時出示手機載具存入發票即可參加存發票挑戰賽累積金幣點數，金幣點數可用於捐贈，幫助公益團體，每一筆消費都可以拿來做愛心。