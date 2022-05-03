遊戲虛擬世界概念變為顯學的元宇宙（Metaverse）席捲全球。為了使台灣智慧內容產業接軌國際，在經濟部工業局指導下，由Digi+數位經濟產業推動辦公室、財團法人資訊工業策進會（資策會）等單位於28日舉辦「台日數位遊戲產業趨勢與技術應用論壇」，融合線上與線下論壇，集結國際大廠任天堂、LinkedBrain、Meta、Genvid Technologies以及台灣三家獨立遊戲業者「曙光工作室」、「柒伍壹遊戲」、「數位卡夫特」、發展GameFi遊戲開發的狂點軟體的八位亞洲重量級數位娛樂產業專家，探討全球數位內容市場最新趨勢。

論壇聚焦產業趨勢、遊戲製作及元宇宙三大議題，除了分析台日數位遊戲市場外，也邀請知名遊戲業者分享成果案例及創新的商業模式，現場逾70位遊戲業者、新創團隊及學生參與。論壇中，任天堂副島佑介先生分享，Switch行銷重點是以消費者需求為導向擬定策略；因此，Switch突破家用及攜帶式遊戲的界線，主機銷售量也突破1億台；分享會也提及通過Nintendo Switch來向全球玩家發行原創遊戲的途徑，有兩種合作模式，可與發行商一起合作發行，亦或由開發者自己發行遊戲，若介於數位版及實體版之間，開發者可透過任天堂eShop（Nintendo eShop）了解獨立遊戲的表現，來掌握發行數位版遊戲的優勢。

元宇宙話題正夯，日本數位遊戲LinkedBrain公司清水弘一社長認為，遊戲產業可以娛樂內容製作的知識、介面設計、架構、世界觀等布局在其他產業服務、營運的數位轉型中，供產業創作者更具有建設性、破壞式創新產品；更探討發展新產業、新的開發技術時更加重視遊戲專案管理的機制，延伸未來新穎議題，開創遊戲產業新局面；論壇首次邀國際大廠Meta Facebook Games Partnership戰略夥伴經理陳清慧，說明未來將協助台灣獨立開發者擴展遊戲平台的項目。

另外，台灣最早投入「GameFi」遊戲開發的狂點軟體，也帶來旗下發行AR化的元宇宙區塊鏈遊戲「ParaLand」元宇宙遊戲平台，分享領地爭奪、虛擬貨幣、社群互動、LBS平行世界等各種虛實科技元素，並分析創立的新型態商業模式，提供我國有意發展「GameFi」遊戲開發的業者經驗參考。

資策會地方創生服務處副處長洪毓良表示，在經濟部工業局指導下，規劃獨立遊戲開發獎勵計畫於109年首度推出後，至今已扶植16組獨立遊戲團隊獲選；除此之外，仍持續運用資源來扶植台灣獨立遊戲相關業者，鼓勵更多新創團隊研發作品，維持研發量能、投入具國際競爭力的獨立遊戲。

「台日數位遊戲產業趨勢與技術應用論壇」還邀請到以敘事解謎的遊戲企劃「曙光工作室（Silver Lining Studio）」、建構超現實遊戲體驗的「柒伍壹遊戲」以及從獨立遊戲跨足營運等多重面向的「數位卡夫特」，透過國內外數位內容業者交流與分享，協助遊戲娛樂產業掌握未來數位遊戲產製發展趨勢。