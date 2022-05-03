資深藝人白冰冰女兒白曉燕，25年前遭遇綁架撕票，上月適逢25周年，白冰冰感慨每年這個時期總有些傷感，甚至動念出家。一年一度母親節到來，白冰冰感嘆這種日子相當思念女兒，擔憂愛女在天上是否過得安好呢？

白冰冰今天(3)在臉書分享錄製母親節祝福片，她向大家分享心情，每逢這節日心中總是五味雜陳，只要身為母親，從孩子落地那一刻起，就要一直忙碌、擔心、煩惱，要去擔憂一整個家庭的責任，直到生命終結，然而她也說每位母親都樂於承擔這份重擔：「我，也曾經是其中一位」。

寶貝女兒死去後，她還是時常注意女兒，雖說自己沒有迷信，但是清明節時也會擔憂女兒在天上沒有過上好日子，煩惱並沒有減少，她就直言道：「天上都是好人嗎？會不會遇到壞人，都不會有人欺負她嗎？」她感嘆所有當媽的都辛苦，許下心願讓大家：「別讓媽媽一年只有母親節快樂一天」令人動容。

先前，白冰冰面臨愛女逝世25周年，曾受訪透露已獨自度過25年的漫長歲月，從天天以淚洗面，到眼淚流乾，近幾年來才放下陰影去面對未來生活。有出家人認為白冰冰未來是修行人，指出她不是非得要剃度才被稱為修行人，只要願意慈悲助人，就能自發性修行。目前白冰冰已屆退休年齡，針對出家一說，坦言未來誰知道呢，請大家多多使用她了。