俄烏戰爭已超過2個月，跌破不少人眼鏡。資深媒體人、軍事新聞專家的亓樂義指出，這場戰爭烏克蘭能打成這樣，主要與北約軍援有關，而烏克蘭能這麼快上手，則因美、烏早在8年前就有軍事訓練合作，故美國若真關心台海安全就應付諸行動，不能只是「嘴巴說說」。

亓樂義今日（3）接受香港媒體《中評社》訪問表示，北約看似現在軍援烏克蘭，但其實早在2014年克里米亞戰爭時，美國就已開始訓練烏克蘭軍隊，至今已8年了。所以烏軍使用北約軍援武器並不生疏，反而算很熟練；反觀台灣武器裝備都是美國製造，操作上雖沒有問題，但卻缺乏指揮、管制、通信、資訊、情報、監視和偵察的固定化機制。

亓樂義分析，美軍先前是有來台灣看漢光演習，加上少部分特種部隊的協訓，但台、美並非軍事同盟，這點台灣與美國和烏克蘭一樣，但台、美也無聯合作戰的機制，美國如果真的關心台海安全，就要從現在付諸行動開始做，否則一旦臨時爆發戰端就來不及了。

不僅如此，亓樂義強調，美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）曾公開稱，美國跟烏克蘭是有情報交流；保羅仲宗根（Paul Miki Nakasone）今年3月也表明，他從軍35年來，美國從未與一個國家即時情報交流如此深刻。可見，美國和烏克蘭雖無同盟國關係卻有合作計畫，雙方做過很多訓練支援，所以台、美應也能「無形合作」，那美國就不能僅停留在「嘴巴說說」而已。