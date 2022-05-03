大S（徐熙媛）離婚106天後，上月閃電宣布再婚20年前的舊愛具俊曄，日前具俊曄在台北獻出成為台灣女婿後的首秀，更被網友野生捕獲和新婚妻子大S同框去米其林餐廳用餐。而汪小菲遭傳和網紅張穎穎交往，期間甚至爆出和張蘭一起爬山，傳言與張穎穎分手後，汪小菲將重心擺在他的生意上，卻驚見他直播時嘴上有傷口。

和大S離婚後，許多人開始關注起汪小菲的感情狀態，而汪小菲始終沒有正面回應，相當低調。近日汪小菲和母親張蘭合體開直播賣商品，不料卻被網友發現汪小菲的嘴巴有異狀，汪小菲在鏡頭前西裝筆挺，帶著金絲眼鏡，有些儒雅斯文的樣子，他時不時看著母親張蘭，專注聽對方講話。過幾天直播員工介紹商品時，作為老闆的汪小菲也現身鏡頭前，不過嘴上的傷口還在，疑似是受傷不久，所以還沒癒合；直播留言也不斷出現網友提問「這嘴是上火了，還是美女咬的」、「你前妻呢」、「菲哥嘴巴怎麼了」。

汪小菲嘴上的傷口從照片來看，並不像痘痘等問題，研判有可能是外力導致的；近期大陸疫情嚴峻，北京下令餐廳店家不得內用，只能外帶，汪小菲開的餐廳也受到波及，他坦言是第一次開放外賣，為此還親自拍攝抖音介紹菜品和打包的流程，希望粉絲能多捧場他的生意。