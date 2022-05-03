歐盟在周一部長級會議正準備對俄羅斯石油提出制裁行動，但是可能會對部分歐盟國家提供豁免，免除於禁止石油進口行列。而歐盟也表示，完全遵守俄羅斯的盧布支付命令，可能會違反歐盟制裁規定。

歐盟執委會預計在本周提出第六輪的制裁方案，包括可能的石油禁運在內，預計將對俄羅斯財政收入帶來重大打擊；但是也會給歐盟國家帶來分裂。歐盟的石油進口有26%是來自於俄羅斯，天然氣進口則占40%。

歐盟官員周一表示，關於石油禁運，歐盟可能會對匈牙利和斯洛伐克提供豁免或是較長的過渡期準備。該兩國嚴重依賴俄羅斯石油，匈牙利此前表示，反對對俄羅斯的能源制裁。

歐盟各國將在本周三討論研議中的制裁措施，目前許多國家對石油禁運的抵制似乎正在減弱中。德國經濟部長哈貝克(Robert Habeck)周一表示，德國有能力承受立即禁運的衝擊。奧地利能源部長Leonore Gewessler說，如果其它國家同意制裁，奧國也會同意。

據研究機構能源和潔淨空氣研究中心稱，自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，歐盟國家已經對俄羅斯天然氣和石油，支付了超過470億歐元(約474.3億美元)的收入。

歐盟能源事務專員Kadri Simson也在周一的能源部長級會議上表示，透過俄羅斯官方管理的兌換機制，並在俄羅斯天然氣工業銀行(Gazprombank)開設第二個專用帳戶和支付盧布，違反了歐盟制裁規定，是無法接受的。

俄羅斯的法令宣稱，只有在外幣兌換為盧布之後，買方承擔的義務才會被視為是完整地完成。

匈牙利在上周表示，會以歐元支付天然氣，然後再兌換為盧布。