詹翁家人感謝警方迅速找到人。（警方提供）

苗栗縣卓蘭鎮詹姓失智老翁，日前騎機車外出後不知去向，直到晚間仍未歸，苗栗警方獲報後調閱監視器發現詹翁騎車進入台中市和平區，和平警分局員警以車追人，有民眾發現一名老翁神情無助在路邊徘徊，警方趕到確認身分無誤，但詹翁的機車已不知去向，焦急的家屬對於找到人，頻頻向警方道謝。

73歲詹姓老翁有失智及重聽情形，1日下午3時許騎機車外出後不知去向，直到晚間仍遲遲未歸，苗栗警方獲報後調閱監視器發現詹姓老翁騎車進入台中市和平區，詹姓老翁妻子2日心急如焚趕到和平警分局雙崎派出所求助。

警員洪凱傑、劉正明立即調閱沿線監視器以車追人，所幸當日下午3時許接獲民眾來電，看見一位老翁在路邊徘徊、神情無助，員警立即前往現場，經確認特徵為失蹤詹姓老翁，而其騎乘之機車已不知去向。

員警抵達現場見詹姓老翁全身淋濕，不停顫抖，先以警車載返派出所，提供熱飲、便當止飢及睡袋保溫，經仔細檢視老翁身體狀況後，發現有外傷，即通知救護車待家屬前來後協助送往醫院治療。家屬對於員警迅速尋回家人及提供飲食和保暖用品，心中充滿感激。

雙崎派出所所長龔祖玉提醒民眾，家中若有失智、智能障礙症狀老人家屬，可以向社會局申請愛心手鍊、或在衣物繡上姓名或配戴能識別身分之飾品，以防不慎走失時，能順利返家。